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روسيا تسجل أعلى حصيلة بكورونا منذ 4 أشهر

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ابوظبي - سيف اليزيد -  سجلت روسيا 13510 اصابة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد19" خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ 19 فبراير الماضي ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى خمسة ملايين و193ألفا و 964 إصابة. وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا بتسجيل 399 وفاة خلال آخر 24 ساعة ليصل مجموعها إلى 126 ألفا و 73 حالة وفاة، وتماثل للشفاء 9986 مريضا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين أربعة ملايين و792ألفا و 169 شخصا . 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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