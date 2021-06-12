سوريا.. القوات الروسية تكرّم قادة ميليشيات موالية للنظام

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كرّمت القوات الروسية المتواجدة في سوريا شخصيات موالية للنظام، من بينها قيادي في ميليشيات ما يسمى بـ”قوات النمر”، واشتهر بنبش القبور وعرف باسم “الأصلع”، وفق ما نقل موقع “شام” التابع للمعارضة السورية.

ونشر موالون للنظام السوري صورا لتكريمهم من قبل العسكريين الروس، ونقلت “شام” أن “زين العابدين درويش”، الملقب “الحارث أبو علي” والذي اشتهر بجرائمه بين السوريين، نشر صورا كتب عليها “شكرا للأصدقاء الروس”.

ونشر إعلاميون مقربون من النظام السوري صورا من قاعدة حميميم، ومطار الباسل الدولي، وقبر حافظ الأسد، وفرع حزب البعث في طرطوس، وتظهر تكريم الروس لعدد من الشخصيات تشمل مسلحي الميليشيات الموالية للنظام السوري.

وأضاف تقرير “شام” أنه في أبريل الماضي قامت القوات الروسية بتكريم قيادي ومجموعته المنضوية بصفوق ميليشيات ما يُسمى بـ”الدفاع الوطني”، بريف حماة بسبب “تنفيذ مهامهم بحرفية”، وفق مصادر موالية للنظام.

كما منحت القوات الروسية ما يسمى “وسام السلام” لسيمون الوكيل، وهو قائد ميليشيات الدفاع الوطني في محردة بريف حماة، وبحسب “شام” اشتهر الوكيل بمشاركته في قتل وتهجير السوريين علاوة على تجنيد الأطفال ضمن الميليشيات المساندة للنظام.



وفي وقت سابق قام نائب قائد تجمع القوات الروسية في سوريا، العماد “سيرغي كوزوفلوف” بتقليد قائد ميليشيات الدفاع الوطني “نابل العبدالله”، وسام تحت مسمى “مكافحة الإرهاب”، والذي جرى تعيينه مسؤولاً عن مركز السقيلبية للقوات الروسية في سهل الغاب بريف حماة الغربي، يضيف التقرير.