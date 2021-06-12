بوتين ينفي تقارير تزويد إيران بأقمار اصطناعية متطورة ويصفها بالـ”هراء”

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقارير المتداولة حول نية روسيا تزويد إيران بأنظمة حديثة للأقمار الاصطناعية بالـ”هراء”.

ونفى بوتين في تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، قال إن روسيا تستعد لمنح إيران نظام أقمار اصطناعية بقدرات متقدمة، سيساعد الأخيرة في تعقب أهدافها العسكرية.

ووصف بوتين، في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأميركة، الأخبار بشأن القمر الاصطناعي بأنها “هراء”.

ولفت الرئيس الروسي خلال مقابلته “لدينا خطط تعاون مع إيران، بما يشمل التعاون العسكري والتقني”.

وتابع بشأن القمر الاصطناعي قائلا “إنها مجرد أخبار كاذبة. على أقل تقدير، لا أعرف شيئا عن هذا (..) من ربما أولئك الذين يتحدثون عنها يعرفون أكثر بشأنها. إنه مجرد هراء، كلام تافه”.

ووفقا لما نقلت “واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة، الخميس، فسيتم تسليم إيران القمر الاصطناعي الروسي “كانوبوس في”، المدعم بكاميرا عالية الدقة، والتي قد تعزز قدرات التجسس الإيرانية إلى حد كبير.

ويتيح القمر الاصطناعي المفترض تسليمه لطهران مراقبة منشآت النفط في الخليج والقواعد العسكرية الإسرائيلية والثكنات العراقية التي تستضيف قوات أميركية.

ووفقا للمسؤولين، فمن المحتمل أن يتم إطلاق القمر الاصطناعي إلى المدار خلال الأشهر القادمة.

ووفقا لما نقلت الصحيفة عن المسؤولين، فقد نفذ قادة النخبة في الحرس الثوري زيارات متعددة إلى روسيا، منذ 2018، للمساعدة على التفاوض بشأن شروط الاتفاقية.

وأكد المسؤولون أن خبراء من روسيا سافروا إلى إيران، منذ فترة قريبة، لتدريب الطواقم الأرضية على تشغيل القمر الاصطناعي، بحسب الصحيفة.

وتخطط إيران للتحكم بالقمر الاصطناعي الروسي من منشأة حديثة تقع بالقرب من مدينة كرج، شمالي البلاد، وفقا لما نقلت الصحيفة عن مصادرها.