العراق.. محتجون يهاجمون موكب رئيس الوزراء في الناصرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يونيو - 2021 12:28 مساءً

هاجم متظاهرون غاضبون موكب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أثناء افتتاحه أحد المشاريع في محافظة ذي قار بجنوب العراق.

ونقلت قناة الحرة عن مصادر محلية، إن محتجين غاضبين رفعوا شعارات وهتافات ضد زيارة رئيس الوزراء، وطالبوا بمحاسبة قتلة المتظاهرين، والكشف عن خاطفي الناشط سجاد العراقي خلال افتتاح الكاظمي لأحد الجسور في مدينة الناصرية النفطية.

وأوضحت المصادر أن الكاظمي اضطر إلى مغادرة الموقع بشكل عاجل.

وبحسب المراسل، فقد أقدم المحتجون على رشق موكب الكاظمي بالحجارة خلال افتتاحه جسر الناصرية الكونكريتي، وهتف المحتجون ضد الحكومة التي وصفوها بالحزبية، رافضين وجوده في الناصرية.

وكان الكاظمي وصل إلى الناصرية، في وقت مبكر من صباح السبت، لافتتاح عدد من المشاريع الحيوية، ومنها مستشفى الناصرية والمعروف محليا بالمستشفى التركي وجسر الناصرية الكونكريتي بعد إعادة تأهيله ومحطة الناصرية المركبة، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمطار الناصرية المدني.

وعلى هامش الزيارة، أكد الكاظمي أن الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتلة الناشطين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن الكاظمي زار عائلة أنس مالك الذي قتل متأثراً بجراحه بعد إصابته خلال التظاهرات في مدينة الناصرية العام الماضي.

وأكد الكاظمي، حسب البيان، أن”الأجهزة الأمنية والقضائية جادة في العمل للوصول إلى قتلة الناشطين، وقد تمكنا في وقت سابق من إلقاء القبض على قتلة الصحفي أحمد عبد الصمد وفرق الموت في البصرة وعدداً من قتلة المتظاهرين”.

وأشار الكاظمي إلى أن “الناصرية عانت من التهميش لعقود طويلة، ويعاني أبناؤها اليوم بسبب قلة الخدمات والسياسات الخاطئة”.