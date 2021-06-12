نص كلمة السفير اليمني رياض العكبري في افتتاح الدورة التدريبية لعدد ٤٣ من دبلوماسيي وزارة الخارجية حول العالم

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

تحدث السفير رياض العكبري المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية اليوم السبت ١٢ يونيو ٢٠٢١ في افتتاح الدورة التدريبية لعدد ٤٣ من دبلوماسيي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، من مختلف البعثات والسفارات اليمنية حول العالم.

وتطرق في كلمته الى اهمية اكتساب المعارف الخبرات كواحدة من اساسيات النجاح والتدرج في مراتب السلك الدبلوماسي. كما استعرض الوضع الراهن في اليمن وعلى المستويين الاقليمي والدولي، ومهمات العاملين في الحقل الدبلوماسي في ضوء التحديات التي يفرضها ذلك الواقع.

تنظم الدورة المندوبية الدائمة لليمن لذى جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الادارية. تستمر ستة أيام، ويتضمن البرنامج عدة موضوعات نظرية وتطبيقية تهدف الى المساهمة في تنمية معارف وقدرات ومهارات منتسبي السلك الدبلوماسي. يقدمها عدد من السيدات والسادة المحاضرين من ذوي الكفاءة والخبرة. القى كذلك السيد طارق البقلي نائب المدير العام للمنظمة، رئيس ادارة التدريب، كلمة في الافتتاح.

و اشاد في كلمته بالعمل المشترك بين المنظمة والمندوبية الدائمة في تنظيم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل خلال السنوات المنصرمة. تنظم الدورة ضمن سلسلة دورات وورش عمل تم تنظيم عدد منها منذ بداية العام ٢٠٢١، وسوف يتواصل تنظيم عدد اخر منها خلال النصف الثاني من العام، بالتنسيق بين المندوبية الدائمة والامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات التابعة للجامعة. وفِي اعقاب كل دورة تدريبية تمنح للمتدربين الشهادات التقديرية المشتركة من قبل المندوبية الدائمة والمنظمة المشاركة في التنظيم.