الشبكة اليمنية للحقوق تطالب المجتمع الدولي بإتخاذ مواقف واضحة ورادعة لجرائم المليشيات الحوثية

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن ومجلس الأمن والدول والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، الى تحمل مسؤوليتها إزاء الجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني.



وطالبت الشبكة في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية(ٍبأ) المجتمع الدولي بإتخاذ مواقف واضحة وصريحة ورادعة لجرائم المليشيا الانقلابية المتواصلة ضد الشعب اليمني، والتي لم تراع أي عهد ولا ذمة ولم تتورع في استهداف المدنيين الآمنين وسفك دماء اليمنين متحديا كل القرارات الأممية..معبرة عن ادانتها الجريمة الارهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في شنها قصفا عنيفا على مدينة مأرب المكتظة بالمدنيين والنازحين والتي اسفرت عن استشهاد واصابة 35 مدنياً بينهم نساء.

واكدت الشبكة أن تعمد مليشيا الحوثي قصف الاحياء السكنية ومخيمات النازحين في ظل الجهود الدولية هو جريمة حرب إرهابية مدمرة لأي جهود رامية لاحلال السلام ونزع فتيل الحرب.