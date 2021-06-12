شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعتزم تخفيف قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدرس الحكومة اليابانية رفع حالة الطوارئ المرتبطة بكوفيد19- التي تغطي وغيرها من المناطق بعد الأسبوع المقبل ولكنها سوف تبقي على بعض القيود للحيلولة دون زيادة الإصابات في الفترة السابقة على الأولمبياد الصيفية.

ونقل موقع "جابان توداي" عن مسؤول مطلع اليوم السبت أن حالة الطوارئ من المحتمل أن تنتهي في 20 يونيو مثلما هو مقرر في أغلب العشر مقاطعات التي تغطيها حالة الطوارئ، رغم أن البعض بما في ذلك العاصمة وكذلك أوساكا قد يتحولان إلى حالة تشبه الطوارئ.