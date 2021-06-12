شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع في مرمى الانتقادات بسبب سياسة توزيع اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت منظمات تنموية انتقادات لخطط مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فيما يتعلق بمجال الصحة.

وكان أهم ما أخذته هذه المنظمات على المجموعة، أنها لم تتعامل مع المشاكل الأساسية التي منعت الغالبية الكبيرة من الناس من الوصول إلى اللقاحات المضادة لكورونا.

وأكدت منظمات إغاثية اليوم السبت، اليوم الثاني لقمة السبع التي انطلقت أمس في كورنوول ببريطانيا، مطلبها بإلغاء براءات الاختراع للقاحات كورونا من أجل تعزيز الإنتاج في الدول الفقيرة.

وقال يورن كالينسكي من منظمة أوكسفام عن " إعلان كاربيس باي الصحي" الذي تعتزم الدول السبع إقراره غدا الأحد إن " مما يستحق الترحيب هو أن مجموعة السبع وضعت خطط لخطوات ملموسة ترمي إلى القضاء على الجائحات المقبلة بشكل أسرع لكن افتقار المجموعة إلى تدابير ملحة من أجل القضاء على الأزمة الراهنة أمر لا يُغْتَفَر".

وأضاف :" حتى مع ارتفاع المعدلات السريعة للإصابة في العديد من الدول الأفريقية، لا تزال مجموعة السبع تعتقد أن التبرعات المتأخرة باللقاحات ستنقذ الموقف".