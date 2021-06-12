مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بقصة اللص الغبي.. ما قصته؟

بغداد - ياسين صفوان - أقدم مواطن مصري على سرقة هاتف محمول يعود لفتاة أثناء ركوبها في حافلة في محافظة قنا شمالي مصر.

ووفقا لموقع "القاهرة 24" المحلي، فإن اللص قام بالكشف عن صورته الشخصية بطريقة ساذجة، أدت للكشف عن هويته وتمت ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك عندما أرسل صورته لصديقات الفتاة صاحبة الهاتف عبر رسائل تطبيق "الماسنجر" من أجل التعارف.

وتابع الموقع أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بواقعة السرقة، وأن اللص يعاكس صديقات الفتاة بإرسال صورته الشخصية لهن، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتكثيف التحريات للقبض على اللص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللص على مواقع التواصل الاجتماعي، مدونين عبارات "ابحث معنا عن اللص الغبي"، في إشارة لقيامه بالكشف عن هويته بإرساله صورته الشخصية لصديقات الفتاة التي تعرضت لسرقة هاتفها المحمول.