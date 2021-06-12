الكاظمي: التراجع الأمني في ذي قار أثر على وضع الأهالي وحياتهم اليومية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المحافظة عانت من وضع أمني صعب جدا خلال العام الماضي وقد أثر ذلك في وضع الأهالي وحياتهم اليومية".

واضاف، "لقد اخّر التراجع الأمني عملية الاعمار في المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين".

وذكر الكاظمي، "نحن اليوم أمام وضع جديد في المحافظة، هناك استقرار نسبي يجب الحفاظ عليه وتطويره".

وبحسب البيان "وجه رئيس الوزراء الاجهزة الأمنية كافة بالتعاون المكثف والعمل الجاد لمنع أي خروقات"، مؤكدا على ان "الأمن أساس كل شيء، فبدون أمن لا يمكن المضي نحو الإصلاح والعمران والازدهار".