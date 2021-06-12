بالفيديو: 'غرينتا الطليان' أثناء ترديدهم النشيد الوطني تشعل مواقع التواصل

الغرينتا سيمة الإيطاليين، وترمز إلى الروح القتالية والضغط على النفس من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، ولا تحتاج إلى لاعبين ماهرين، بقدر ما تحتاج إلى لاعبين مفعمين بالعزيمة والحماس.

وأظهر لاعبو المنتخب الإيطالي هذه "الغرينتا"، قبيل انطلاق مباراتهم ضد تركيا، أمس الجمعة، في افتتاح منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وردد اللاعبون "الطليان" النشيد الوطني بحماس، وبروح عالية، وظهروا وهم يصرخون بقوة قبل انطلاق المباراة.

وأثارت حماسة لاعبي المنتخب الإيطالي، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بإعادة نشر مقاطع الفيديو للحظة ترديد اللاعبين الإيطاليين لنشيدهم الوطني، وأرفقوها بالتعليقات التالية:

واستهل منتخب إيطاليا، مشوره في بطولة كأس أمم أوروبا بنجاح، بفوزه على نظيره التركي، بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات المجموعة الأولى.