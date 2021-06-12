الرئيس الروسي ينفي تقارير عن تزويد إيران بنظام أقمار اصطناعية لتعقب الأهداف العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقارير إخبارية كانت قد أفادت بأن موسكو تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار اصطناعية بقدرات متقدمة تساعد في تعقب الأهداف العسكرية.



وأطلق بوتين، خلال مقابلة مع شبكة ”إن بي سي“ الأمريكية، وصف ”الهراء“ على تلك التقارير، مؤكدًا أنها أخبار كاذبة، ولا أساس لها من الصحة.

وقال بوتين خلال المقابلة:“إنها مجرد أخبار كاذبة، على الأقل، ولا أعرف أي شيء عن هذا النوع من الأشياء، ربما يعرف أولئك الذين يتحدثون عنها المزيد عنها، إنه مجرد هراء وقمامة“.

وكانت صحيفة ”واشنطن بوست“ قد نقلت، الخميس، معلومات، عادت صحيفة ”التايمز“ اللندنية وعززتها، اليوم السبت، تقول إن روسيا ستسلّم إيران القمر الاصطناعي الروسي ”Kanopus-V“، المدعم بكاميرا عالية الدقة، وقد تعزز قدرات التجسس الإيرانية إلى حد كبير.

ويتيح القمر الاصطناعي المفترض تسليمه لطهران مراقبة منشآت النفط في الخليج، والقواعد العسكرية الإسرائيلية، والثكنات العراقية التي تستضيف قوات أمريكية.

ووفقًا للمسؤولين الذين نسبت لهم ”واشنطن بوست“ معلوماتها، فمن المحتمل أن يتم إطلاق القمر الاصطناعي إلى المدار خلال الأشهر المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن قادة في الحرس الثوري الإيراني كانوا قد قاموا بزيارات متعددة إلى روسيا، منذ 2018، للمساعدة على التفاوض بشأن شروط الاتفاقية.

وأكد المسؤولون أن خبراء من روسيا سافروا إلى إيران، منذ فترة قريبة، لتدريب الطواقم الأرضية على تشغيل القمر الاصطناعي، الذي سيتم التحكم به من منشأة حديثة تقع بالقرب من مدينة كرج، شمال إيران، وفقًا لتقرير الصحيفة الأمريكية.