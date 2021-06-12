الكويت: استمرار استهداف المدنيين الأبرياء يؤكد طبيعة النهج العدائي الذي تسلكه الميليشيات الحوثية

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

أدانت دولة الكويت الهجمات الصاروخية التي نفذتها ميليشيات الحوثي واستهدفت المدنيين في مدينة مأرب، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها " أن استمرار هذه الهجمات العدوانية واستهداف المدنيين الأبرياء وتقويض استقرار المنطقة وتجاهل المساعي الدولية الرامية إلى الوصول إلى الحل السياسي المنشود يؤكد طبيعة النهج العدائي الذي تسلكه هذه الميليشيات ويؤكد الحاجة الملحة لوضع حد له".