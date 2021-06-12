في "3 ملفات".. أوروبا تتطلع للتعاون مع الإمارات بمجلس الأمن

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

أكد الاتحاد الأوروبي، السبت، تطلعه للعمل مع الإمارات في مجلس الأمن لتعزيز تعددية الأطراف ومكافحة تغير المناخ وتنشيط التعاون الدولي.



وهنأ سفير الاتحاد الأوروبي في أبوظبي أندريا ماتيو فونتانا، دولة الإمارات على انتخابها الجمعة لعضوية مجلس الأمن الدولي.

وغرد فونتانا عبر تويتر، قائلا: "نتطلع إلى العمل بشكل وثيق معها في نيويورك لتعزيز تعددية الأطراف و مكافحة تغير المناخ وتنشيط التعاون الدولي والاستفادة من منظومة الأمم المتحدة بكل إمكاناتها".

وكانت عدة دول هنأت الإمارات على انتخابها عضوا في مجلس الأمن للفترة (2022- 2023).

ورافعةً شعار "نحن أقوى باتحادنا"، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازا دوليا مستحقا بالفوز بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي خلال الانتخابات التي جرت أمس الجمعة.

ونهاية سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022- 2023، وهو الإنجاز الدولي الذي أصبح واقعا.

واستحقت الإمارات عضوية مجلس الأمن الدولي بجدارة، برصيد من العمل الدولي والإقليمي يحقق الرسالة العالمية لتحقيق الامن والسلام والاستقرار للشعوب وكذلك الرسالة الإنسانية بإرساء قيم العدل والتعايش والتسامح.

هذا الفوز المستحق كان له العديد من المنطلقات أبرزها مصداقية الإمارات وواقعيتها السياسية، وكذلك وعيها بحتمية الانفتاح على الآخر وقبوله، وهو ما خلق منها دولة تمثل نموذجاً عالميا ينشد السلم والتنمية والازدهار، ويؤسس للممارسات السلمية وثقافة التعايش.