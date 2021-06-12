الرئيس الروسي: العلاقات الأمريكية الروسية في أدنى مستوياتها منذ سنوات

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في مقابلة مع شبكة "إن. بي. سي نيوز " قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل ، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.



وقال بوتين "لدينا علاقة ثنائية تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة".

وأضاف،في رد على سؤال عن وصف بايدن له بأنه قاتل، إنه سمع اتهامات كثيرة من هذا القبيل وهو أمر لا يقلقه

وقال بوتين إنه لا يعرف أي شيء عن تقارير قالت إن روسيا تزود إيران بتكنولوجيا الأقمار الصناعية.