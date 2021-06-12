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الهند تسجل 4 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كوفيد-19) في الهند أقل من 100 ألف إصابة لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت.

 

لكن حالات الوفاة لا تزال مصدر قلق، حيث سجلت الهند 4 آلاف وفاة علاوة على تسجيل 84635 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند إلى 29 مليونا و358033 إصابة. كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 367097 وفاة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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