شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يعتزم تمديد قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتأهب لتأجيل رفع قيود فيروس كورونا المتبقية في إنجلترا بعد أن أظهرت البيانات زيادة أخرى في الإصابات بسلالة دلتا المتحورة سريعة الانتشار.

ومن المقرر أن يعلن جونسون يوم الاثنين ما إذا كان من الممكن المضي قدما في رفع القيود المرتقب يوم 21 يونيو ، وهو ما يتضمن إنهاء القيود المفروضة على الاختلاط بين الناس.

لكن الانتشار السريع لسلالة دلتا التي جرى اكتشافها أول مرة في الهند يهدد تلك الخطط، مما يعني أنه سيتم تأجيل رفع القيود لمدة شهر، حسبما ذكرت صحيفة ديلي تليجراف، وسيعني التأجيل لمدة أربعة أسابيع تأخير رفع القيود إلى 19 يوليو.