بينهم مطلوبان بالارهاب.. القبض على ١٢ متهما في كربلاء

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية في محافظة كربلاء من خلال تدقيق النزلاء في الفنادق، أسفرت عن القبض على (١٢) متهما اثنان منهما مطلوبان وفق أحكام المادة (٤/إرهاب)، وبقية المتهمين مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة".وأشارت الخلية الى أن "مفارز وكالة الاستخبارات ضبطت شركات سياحية وهمية واغلقت مرافق سياحية أخرى داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط".

ولفتت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحق المتهمين".

