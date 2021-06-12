التجارة تطلق عملية نقل البطاقة التموينية في جميع المحافظات

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، ان "وزير التجارة علاء الجبوري وجه بإطلاق عملية نقل البطاقة التموينية في جميع المحافظات".

وتابع ان "الوزير تفقد المركز التمويني في الفلوجة ،وبحث مع القائمين على المركز سبل إنجاح آليات نقل البطاقة التموينية في جميع المحافظات".



وأشار المتحدث الى أن "هذه الزيارة تأتي ضمن زيارة الوزير لمحافظة الأنبار والاطلاع بشكل تفصيلي على الحملة التسويقية ،وآليات عمل مخازن وزارة التجارة".