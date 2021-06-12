صلاح الدين.. الإطاحة بعصابة قتلت مواطناً من السليمانية وسرقته 'مونيكا'

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم إلقاء القبض على عصابة قامت بقتل احد المواطنين المدعو(ع.س.ح) من اهالي السليمانية وقامت بسرقة عجلته نوع مونيكا سوداء اللون تحمل رقم شمالي".

وأضافت، أنه "بعد ورود معلومات بوجود عجلة نوع لاندكروز سوداء اللون قد تم التداول بها في معارض تكريت وبيعها بمبلغ زهيد جدا وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مدير قسم الاجرام صلاح الدين ومديرية استخبارات ومكافحة الارهاب صلاح الدين والامن الوطني صلاح الدين وبأشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة وعند البحث عن العجلة المقصودة تم ضبطها مع شخصين الذين قاما بشرائها".



وأشارت إلى أنه "بعد تدقيق المستمسكات وعائديتها والاتصال بالاقليم تبين ان صاحب العجلة اعلاه قد تعرض لحادث قتل يوم ٢٠٢١/٦/١١ وان عجلته سرقت من قبل الجاني (س.ح.م) والهارب الى محافظة الانبار بعد بيع العجلة في معارض تكريت".

وبينت المديرية، انه "بعد التنسيق مع جهاز الامن الوطني وتتبع مكالماته الهاتفية وتحديد مكانه تم القبض عليه في محافظة الانبار، و قرر قاضي التحقيق توقيف الحائزين وهم (خ.ت.ن)و(ف.ص.ر) وفق الماده ٤٤٢ ق.ع وبدلالة المادة ٤٠٦ عقوبات وضبط العجلة اعلاه".

