انت الان تتابع خبر اسعار الدولار تواصل تسجيل ارقام عالية في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - واصلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، موجة الارتفاع مسجلة ارقاما غير مسبوقة في العراق.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 150.100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 150.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
فيما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 150.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.