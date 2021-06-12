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اسعار الدولار تواصل تسجيل ارقام عالية في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - واصلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، موجة الارتفاع مسجلة ارقاما غير مسبوقة في العراق.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 150.100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 150.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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