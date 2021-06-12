اسعار الدولار تواصل تسجيل ارقام عالية في العراق

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 150.100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 150.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

