جو بايدن يستضيف المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل في واشنطن 15 يوليو المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أمس، إن الرئيس جو بايدن سيستضيف المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل في واشنطن 15 يوليو المقبل.



وقالت ساكي: إن بايدن وميركل سيناقشان التزامهما بالتعاون في عدد من التحديات بما يشمل وضع حد لجائحة «كوفيد 19»، ومواجهة تغيّر المناخ وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن الدولي.

وتسببت أزمة متعلقة باستكمال خط أنابيب نورد ستريم2 الذي يتكلف 11 مليار دولار لنقل الغاز الروسي لأوروبا في توتر العلاقات في وقت تحرص فيه برلين وواشنطن على إعادة بناء العلاقات بعد انتهاء فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي العقوبات على الشركة التي تنفذ خط الأنابيب، وهي شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة، مما منح برلين وواشنطن ثلاثة أشهر أخرى لحل الخلاف.

وخيّم التوتر على علاقة ميركل، التي ستغادر المستشارية بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل، بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وانتقد ترامب مراراً مساهمة ألمانيا التي اعتبرها ضئيلة جداً في ميزانية حلف شمال الأطلسي. وأعلن في يوليو الماضي، من دون التشاور مع برلين، إعادة نشر 12 ألف جندي أمريكي متواجدين في ألمانيا. وتراجع بايدن عن هذه الخطوة لدى وصوله إلى السلطة مطلع العام الجاري.