الصين تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم "السبت" إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة ارتفاعا من 22 إصابة قبل يوم.



وذكرت اللجنة في بيان أن ثماني من الإصابات الجديدة محلية مقابل تسع إصابات قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 مقابل 25 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91394 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.