رئيس كولومبيا السابق يطلب العفو عن جرائم قتل الآلاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

طلب الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس خلال شهادة علنية أمام لجنة الحقيقة في كولومبيا الجمعة العفو عن جرائم سابقة.



وتتعلق الجرائم المذكورة في كولومبيا بقتل القوات المسلحة آلاف خارج نطاق القضاء وذلك جزئيا خلال فترة عمل "سانتوس" وزيرا للدفاع.

وأدلى سانتوس بشهادته حول ما يسمى بفضيحة "الإيجابيات الكاذبة" عندما قتل جنود مدنيين وسجلوهم كمقاتلين متمردين لقوا حتفهم في القتال للحصول على مزايا.

وكان سانتوس قد وقع في 2016 اتفاق السلام الذي أنشأ لجنة الحقيقة.

وتقول محكمة العدالة الانتقالية في البلاد إن ما لا يقل عن 6402 شخص قُتلوا وتم وصفهم كذبا بأنهم متمردون بين عامي 2002 و 2008 خلال رئاسة الرئيس السابق ألفارو أوريبي.

وتزعم بعض مجموعات الضحايا أن الرقم قد يكون أعلى.

وعمل سانتوس وزيرا للدفاع في عهد أوريبي لما يقرب من ثلاث سنوات بين عامي 2006 و 2009 وكان في المنصب عندما تم الكشف عن جرائم القتل تلك.