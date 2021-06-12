ديوكوفيتش يسقط نادال حامل لقب فرنسا المفتوحة

باريس - أ ف ب

ألحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً الخسارة الثالثة فقط بالإسباني رافايل نادال حامل اللقب 13 مرة، في 16 عاماً في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، ليبلغ الجمعة النهائي السادس له في باريس بعد مباراة ماراتونية 3-6، 6-3، 7-6 (7/4)، 6-2 بعد أربع ساعات و11 دقيقة.

وهذه الخسارة الأولى لنادال منذ أن سقط في ربع نهائي نسخة العام 2015 أمام ديوكوفيتش بالذات، ليبلغ الأخير النهائي رقم 29 في بطولات الغراند سلام، حيث سيواجه ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً الذي بات أول يوناني يبلغ نهائي غراند سلام بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف.

وثأر ديوكوفيتش في المواجهة 58 ضد نادال، من خسارة نهائي العام الماضي أمام الإسباني بثلاث مجموعات نظيفة، ليبلغ النهائي في باريس للمرة السادسة، علماً أنه خسر 4 منها أمام نادال وتوج مرة وحيدة عام 2016 على حساب البريطاني أندي موراي.

وقال ديوكوفيتش الساعي وراء لقبه التاسع عشر في البطولات الكبرى بعد الفوز «كان من الشرف لي أن أتواجد مع رافا على أرض الملعب في هذه المباراة المذهلة، إنها حتماً أكبر مباراة خضتها في باريس».

وتابع «دجوكر» (34 عاماً) «للفوز ضد رافا في ملعبه عليّ أن ألعب أفضل كرة مضرب، وهذه الأمسية فعلت ذلك، أعتقد أنه من الصعب إيجاد الكلمات لتفسير الضغط الذي عانيته هنا ضده».

وحرم ديوكوفيتش منافسه من بلوغ النهائي الرابع عشر في رولان غاروس والتاسع والعشرين في الغراند سلام، ومسعاه بتحقيق اللقب الحادي والعشرين في البطولات الكبرى لينفرد بالرقم القياسي على حساب السويسري روجيه فيدرر.

أما الخسارة الأولى لنادال من أصل ثلاث كانت على يد السويدي روبن سوديرلينغ في العام 2009، مقابل 105 انتصارات مكّنته من فرض نفسه ملكاً للبطولة الفرنسية التي كان يسعى فيها لتعزيز رقمه القياسي وتحقيق لقبه الرابع عشر.

ويأمل ديوكوفيتش أن يصبح اللاعب الوحيد منذ أكثر من 50 عاماً الذي يحقق لقب كل من البطولات الكبرى أقله مرتين.

ورفع ديوكوفيتش عدد انتصاراته ضد نادال إلى 30 في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما مقابل 28 للماتادور، ثمانية منها للصربي على الملاعب الترابية مقابل 19 لنادال.

أما في رولان غاروس فهذا الانتصار الثاني فقط لديوكوفيتش على الإسباني مقابل سبعة للأخير، والسابع في البطولات الكبرى ضده مقابل 10 لنادال.