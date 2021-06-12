شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: تجارة دبي الخارجية نمت 10% في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، السبت، إن تجارة دبي الخارجية نمت 10% في الربع الأول من 2021 إلى 354.4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

وأوضح ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي عبر «تويتر»: «تجارة دبي الخارجية نمت 10% في الربع الأول من 2021 إلى 354.4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 وبنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من 2019.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أرسى دعائم اقتصاد قوي يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المحيطة لتحويل الأزمات إلى فرص».

وأضاف سموه: «تدابير دبي السريعة والمدروسة بما فيها حزم التحفيز الاقتصادي تواصل إثبات جدواها بتسارع معدلات التعافي.. والنتائج تؤكد أننا نتخطى المرحلة الاستثنائية بالفكر المبدع والبدائل الفعالة التي تعين على تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن مختلف القطاعات».

