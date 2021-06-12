كوريا الشمالية .. «كيم جونغ أون» يصدر توجيهات عسكرية عاجلة للجيش

الشارقة - اميمة ياسر - دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم السبت، إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد، وذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العسكرية المركزية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بكوريا الشمالية فإن الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة دعا إلى "حالة تأهب قصوى" ضد الوضع "المتغير بشكل سريع في الآونة الأخيرة" في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أن الاجتماع تناول أيضا القضية التنظيمية المتمثلة في إقالة ونقل وتعيين بعض الضباط العسكريين.

ومن المقرر عقد الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية في وقت لاحق من الشهر الجاري.