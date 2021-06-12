تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة.

ويرصد الخليج 365 اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 و3.8 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها