قتل أبيه وجلس يبكي بجوار الجثة.. هشم رأسه بسبب المصروف واتهم اللصوص

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالفيوم، اليوم السبت، غموض مقتل تاجر ملابس داخل شقته بمنطقة منشية البكري بمدينة الفيوم، وتبين أن ابنه وراء ارتكاب الجريمة.

كان اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم الفيوم ثان، بالعثور على جثة مصطفى عبدالناصر 57 عامًا، تاجر ملابس جاهزة بشقته بمنطقة منشية البكري.

وتبين من تحريات المقدم محمد دعبس رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم ثان، بمشاركة العقيد حسن أبو طالب مفتش مباحث القسم، تحت إشراف اللواء صبري العزب مدير إدارة البحث الجنائي، أن المجنى عليه يقيم بشقة صحبة ابنه "محمد" 19 عامًا، وأن الآب ينفق الأموال على ملذاته دون تلبية متطلبات ابنه طالب الثانوي الفني، الذي كان يعاني من بخل والده، وعدم إعطائه أموالًا للإنفاق على نفسه.

وأوضحت التحريات أن الطالب توجه إلى والده مساء الخميس الماضي، وطلب منه أموال للتنزه مع إصحابه، إلا أن الأب رفض، ما تسبب في غضب الابن الذي أحضر آلة حادة وهشم رأس والده وجلس يبكي بجوار جثته، مدعيًا أن لصوص اقتحموا الشقة و قتلوا والده.

بتضيق الخناق على الابن انهار واعترف بارتكاب الجريمة بسبب بخل والده، وأحيل المتهم لنيابة بندر الفيوم برئاسة حسام توفيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.