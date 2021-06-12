السمك البلطي ينخفض في الأسواق خلال تعاملات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد؛

تراجع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت، بينما استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية عند مستويات أمس الجمعة.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم، جنيهين، ليتراوح بين 22 و26 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لبيانات سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 65 و85 جنيهًا، وهو سعر أمس.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا، اليوم السبت، بين 30 و120 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.