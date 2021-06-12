لمدة 15 يومًا.. بدء إغلاق جزئي لكوبري العبور بميدان جهينة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الحواجز الحديدية وخدمات مرورية بمحيط إغلاق جزئي لكوبري العبور بميدان جهينة في مدينة 6 أكتوبر بالاتجاهين بالتناوب، بسبب أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية التالفة لمدة 15 يومًا.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أعلنت عن إجراء غلق جزئي لكوبري العبور بميدان جهينة في مدينة 6 أكتوبر بالاتجاهين بالتناوب لمده 15 يومًا، بسبب أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بالكوبري الواقع بدائرة مدينة 6 أكتوبر وذلك تفاديًا لأي تكدس مروري أو حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية.

وأضافت إدارة مرور الجيزة بأن الشركة المنفذة ستقوم بالأعمال بالاتجاهين بالتناوب لمده 15 يوما بالكوبري الواقع بدائرة مدينة 6 أكتوبر، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد، الموافق ٢٧/ ٦ على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركه المرور.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب إدارة مرور الجيزة المواطنين من المارة وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية؛ لضمان السيولة المرورية وتفادي التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.