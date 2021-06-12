تقديم أكثر من 306 ملايين جرعة من لقاحات كورونا في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

تواصل السلطات الصحية في الولايات المتحدة جهودها في مواجهة فيروس كورونا من حلال التقدم في عملية التطعيم، حيص أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن السلطات الصحية أعطت أكثر من 306 ملايين جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وذكرت المراكز الأمريكية أنها أعطت حتى الآن 306 ملايين و509795 جرعة من اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″ في البلاد حتى صباح الجمعة، وقامت بتوزيع 373 مليونا و413954 جرعة.

وقالت المراكز إن 172 مليونا و758350 شخصا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، في حين حصل 142 مليونا و95530 على تطعيم كامل.

ويشمل إحصاء المراكز حتى صباح اليوم الجمعة اللقاحات التي تتطلب الحصول على جرعتين مثل “موديرنا” و”فايزر/بيونتيك”، إلى جانب لقاح “جونسون آند جونسون” الذي يتكون من جرعة واحدة فقط.

وسجلت الولايات المتحدة 599055 حالة وفاة، و33 مليون و574904 إصابات حتى الآن.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت إمكانية التخلى عن ارتداء الكمامة، لمن حصل على اللقاح بجرعتيه، وقالت المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض والسيطرة: إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، سواء كانوا فى الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة، وقالت صحيفة واشنطن بوست: إن نهاية جائحة كورونا تلوح فى الأفق على ما يبدو، وإن كان الفيروس سيستمر.

والولايات المتحدة هى أكثر دولة قدمت اللقاح لمواطنيها مع بريطانيا والصين، وهى الدول التى تراجع فيها الفيروس بشكل كبير وتراجعت نسبة الوفيات، فيما يعنى فعالية اللقاح بعد شهور من الشكوك والجدل حول كفاءة اللقاحات.