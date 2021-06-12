رئيس فنزويلا يطالب واشنطن بالإفراج عن الأموال المجمدة لشراء اللقاحات

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة،الجمعة، بالإفراج فورا عن الأصول الفنزويلية المجمدة لشراء اللقاحات عبر آلية “كوفاكس” الدولية.

وقال مادورو إن “آلية “كوفاكس” قد حصلت على موارد كافية لبدء توريدات اللقاحات فورا. وليست لديها أسباب لعدم القيام بذلك، ودفعنا أكثر من 100 مليون دولار… لكن آلية “كوفاكس” أبلغتنا بأن الـ 10 ملايين الأخيرة تم تجميدها من قبل الحكومة الأمريكية”.

وأضاف أن ذلك يعتبر “سرقة وعمل إجرامي من قبل الولايات المتحدة تجاه فنزويلا”.

وتابع: “أطالب حكومة جو بايدن برفع التجميد عن الأموال المخصصة لشراء اللقاحات، والإفراج عن تلك الأموال. فهذه موارد شرعية لفنزويلا”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على فنزويلا منذ عام 2014. وهناك نحو 5.5 مليار دولار من الموارد الفنزويلية مجمدة في مختلف البنوك بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وجُمّدت هذه الملايين العشرة من قبل بنك سويسري في إطار “تحقيق”، على ما أوضحت من جانبها نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات، خصوصاً الماليّة، على فنزويلا، وهي على غرار جزء كبير من المجتمع الدولي، لا تعترف بمادورو رئيساً للبلاد.