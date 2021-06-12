بايدن يلتقي نظيره الأوكراني في أواخر شهر يوليو بواشنطن

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن اللقاء بين الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمريكي جو بايدن من المخطط أن يعقد في أواخر يوليو المقبل بواشنطن.

وأوضح كوليبا في حديث لقناة “أوكرانيا 24” أن تاريخ اللقاء لا يزال قيد البحث، مؤكدا أن هذه ستكون زيارة رسمية للرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن أجندة اللقاء ستكون واسعة، وسيصل إلى الولايات المتحدة وفد أوكراني كبير.

وأَضاف الوزير: “لقد بدأنا بالتحضير للزيارة، ونحن نعمل على البنود الرئيسية للبرنامج. والأهم أننا نعمل على الاتفاقات الرئيسية”.

وكان الرئيس بايدن قد وجه دعوة لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، قبل أيام.

وأوضح ساليفان أن بايدن أبلغ زيلنسكي خلال محادثات هاتفية بأنه يدعم “سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، مؤكدا أن بايدن “يتطلع بفارغ الصبر لاستقبال زيلينسكي في البيت الأبيض هذا الصيف”.

وتشكل الدعوة لزيارة البيت الأبيض رسالة دعم لأوكرانيا قبيل القمة الأمريكية الروسية المقررة في جنيف الأسبوع المقبل.

وفي أبريل طالب الرئيس الأمريكي نظيره الروسي خلال محادثات هاتفية بـ”وقف التوتر” مع أوكرانيا.

وتزامن ذلك مع صدور تقرير للاستخبارات الأمريكية، اعتبر أن موسكو لا تسعى لخوض “نزاع مباشر” مع الولايات المتحدة.