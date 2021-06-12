قادة مجموعة الـ7 سيؤيدون مقترح بايدن للحد الأدنى العالمي للضرائب

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 30 دقيقة

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان،الجمعة، بأن قادة مجموعة السبع المجتمعين في بريطانيا سيؤيدون مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات لا يقل عن 15 بالمئة.

وجاء هذا الإعلان في تغريدة لسوليفان، على “تويتر”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية اقترحت في مايو حدا أدنى للضرائب على الشركات عالميا لا يقل عن 15 بالمئة، في محاولة لإنهاء دوامة هبوط معدلات ضرائب الشركات والتصدي لتحويل شركات متعددة الجنسيات أرباحها إلى بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.

وتوصلت دول مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي، وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل على الشركات المتعددة الجنسيات، خصوصا المجموعات الرقمية العملاقة.

واتفق وزراء مالية مجموعة السبع -في اجتماعهم الذي استمر يومين في لندن- على الالتزام بمبدأ حد أدنى عالمي للضرائب قدره 15%، على الشركات المتعددة الجنسيات، ومن ضمنها الشركات التكنولوجية العملاقة مثل أمازون (AMAZON) وغوغل (GOOGLE).

وقالت رويترز إن مجموعة تضم أغنى دول العالم توصلت -اليوم السبت- إلى اتفاق تاريخي لسد الثغرات الضريبية عبر الحدود، والتي تستغلها بعض كبرى الشركات.

ويهدف الاتفاق -الذي يمكن أن يشكل الأساس لاتفاق عالمي الشهر المقبل- إلى إنهاء “سباق نحو القاع” مستمر منذ عقود، تتنافس فيه البلدان على جذب الشركات العملاقة بفرض ضرائب منخفضة للغاية ومنح إعفاءات.