وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بزعزعة الاستقرار الأمني في الجنوب

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على أن بلاده لن تسمح بزعزعة الاستقرار الأمني في الجنوب، وستكون حريصة على الحفاظ على الهدوء بحذافيره.

وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء حركة الشبيبة “أحراي”، أكد بيني غانتس أن “الوضع الذي كان يسود الجنوب لن يتكرر”، لافتا إلى أنه “إذا استلزم الأمر إعادة جهات معينة إلى رشدها، فلن نتوانى في القيام بذلك”.

وأضاف غانتس أن أحد أهداف الحكومة الجديدة سيكون تمرير قانون التجنيد، بحيث يلزم كل مواطن بالمساهمة بنشاط ما من أجل الدولة والمجتمع، سواء أكان يهوديا علمانيا او متدينا أو عربيا، موضحا أن “خدمة الدولة ستتم في إطار عسكري أو مدني بموجب القانون”

وترعى مصر اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ،وإسرائيل، حيث لعبت دورًا تكلل بالنجاح بعد دعم عربي ودولي لها، وتم التوصل لاتفاق تهدئة في القطاع، دخل حيز التنفيذ في أواخي شهر يونيو الماضي.

في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وصل وفد أمني مصري إلى غزة، الأسبوع الماضي، وكان وزيرُ الخارجية المصري سامح شكري بحث مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي في القاهرة تثبيت وقف إطلاق النار وعمليةَ إعادة إعمار قطاع غزة.