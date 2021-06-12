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أمريكي يحاول سرقة بنك بعد يوم واحد من إطلاق سراحه.. التفاصيل الكاملة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

أقدم رجل من سكان مدينة نيويورك الأمريكية على سرقة مصرف، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق سراحه، بعد أن كان موقوفا على ذمة قضية سطو أخرى.

 

وقالت مصادر في الشرطة لشبكة "فوكس نيوز" إن رجلا يدعى تشي نجو (52 عاما) تم توقيفه بتهمة السطو على أحد فروع مصرف، بنك "تشيس" بعد يوم واحد من إطلاق سراحه المشروط، على ذمة قضية سطو أخرى.

 

وأوضحت المصادر أن نجو، كان قد سطا يوم الثلاثاء على أحد فروع المصرف عند الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

 

وتمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه به بعد فترة وجيزة من واقعة السرقة، حيث وجهت له تهم السطو من الدرجة الثالثة وحيازة أسلحة ممنوعة وأدوات لتنفيذ سرقة.

 

ووافق القاضي، هيرب موسيس، من مكتب المدعي العام في منطقة مانهاتن يوم الأربعاء على طلب المدعي العام بالإفراج على نغو، ووضعه تحت المراقبة.

 

ولكن بحلول ظهر يوم الخميس، حاول نجو سرقة فرع آخر للبنك في الجادة الخامسة قرب شارع "وست 44"، زاعما أنه سرق 100 دولار فقط. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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