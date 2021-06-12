محمد بن زايد: انتخاب الإمارات بمجلس الأمن تجسيد لثقة العالم بسياستها

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي يجسد ثقة العالم بسياستها.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر "تويتر": "إن انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023.. يجسد ثقة العالم بالسياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها".

وأضاف أنه "انطلاقاً من المبادئ والقيم التي تأسست عليها ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية".

بدوره، قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن "فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن يأتي في فترة حافلة بالتحديات".

وأضاف، في تغريدة عبر "تويتر": "تنضم الإمارات إلى مجلس الأمن حاملة تطلعات كبيرة ورؤية ملهمة شعارها (أقوى باتحادنا)".

وتابع: "هدفنا بناء الجسور وتعزيز التعاون والسلام".

وكانت الإمارات حققت إنجازا دوليا، الجمعة، بالفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين.

ونهاية سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

وجاء إعلان الإمارات بعد حصولها على تأييد جامعة الدول العربية عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في يونيو 2020.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) و10 دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.