الصومال يقلم أظافر "الشباب".. 17 قتيلا في 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل الجيش الصومالي 17 مسلحا من حركة "الشباب" خلال عمليات عسكرية متفرقة في الـ24 الماضية في محافظة هيران وسط البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين عسكريين إن "17 إرهابيا من حركة الشباب قتلوا وجرح عدد آخر غير معروف، بينهم قيادات في محافظة هيران بولاية هيرشبيلى خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأفاد المسؤولون بأن الجيش الصومالي نجح في تدمير قواعد لحركة الشباب الإرهابية بالقرب من منطقة محلي في هيران، كانت تستخدم كقواعد إنطلاق للهجمات ضد القوات الحكومية والمدنيين في الفترة الماضية.

وتابع المسؤلون "سنواصل العمليات في هيران حتى طرد الإرهابيين منها".

وفي الآونة الأخيرة، كثف الجيش الصومالي عملياته العسكرية لمطاردة الإرهابيين في محافظات بجنوب ووسط البلاد، مما أدى إلى تكبيد حركة الشباب خسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية.

وحركة الشباب هي تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة، ينشط في الصومال منذ سنوات، ويمثل تهديدا أمنيا قويا، إذ يستهدف المدنيين والقوات الحكومية بهجمات بين الحين والآخر.