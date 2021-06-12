"مصادرة" اتصالات نواب ديمقراطيين تضع ترامب بأزمة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهدت السلطات الأمريكية بالتحقيق في محاولات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مصادرة بيانات اتصالات الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب.

وقال المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز إن مكتبه بدأ في مراجعة "استغلال الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونجرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام".

ويتعلق ذلك بالتحقيقات الأخيرة في مزاعم كشف مسؤولين حكوميين بشكل غير مصرح به لمعلومات لوسائل الإعلام، بحسب هورويتز.



وقال هورويتز، في بيان، إن مراجعته "ستدرس امتثال الوزارة لسياسات وإجراءات وزارة العدل المعمول بها، وما إذا كانت أي من هذه الاستخدامات أو التحقيقات، تستند إلى اعتبارات غير مناسبة".

وأضاف أن تحقيقه قد يتسع إذا ظهرت "قضايا أخرى" غير محددة أثناء التحقيق.

وأعلن المفتش العام مراجعته بعد أن طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يوم الجمعة بأن يدلي اثنان من وزراء العدل السابقين بشهادتهما بشأن مذكرات استدعاء وزارة العدل التابعة لترامب لسجلات أعضاء الكونجرس.

وانتقد مسؤول في البيت الأبيض إجراءات إدارة ترامب ووصفها بأنها "مروعة".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الخميس إن وزارة العدل خلال رئاسة ترامب استدعت شركة أبل للحصول على بيانات من حسابات اثنين على الأقل من الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب في محاولة لمعرفة من يقف وراء تسريب المعلومات السرية.

وذكر مسؤولون في الكونجرس أن رئيس اللجنة آدم شيف وعضو اللجنة إريك سوالويل هما المشرعان الوحيدان اللذان تأكد استدعاء وزارة العدل في رئاسة ترامب بياناتهما.

وقال شيف في بيان الخميس دعا فيه إلى إجراء المفتش العام تحقيقا إن "الرئيس ترامب طالب مرارا وبشكل سافر وزارة العدل بتنفيذ إرادته السياسية وحاول استخدام الوزارة كهراوة ضد خصومه السياسيين والعاملين في مجال الإعلام".

وأكد سوالويل في مقابلة مع شبكة(إم.إس.إن.بي.سي) مصادرة بيانته في أبل . وقال سوالويل إنه كان يخشى أنه إذا أعيد انتخاب ترامب رئيسا ، فإنه "قد يتجاوز وزارة العدل وإجراءاتها ويأمر فقط مساعديه بسجن خصومه السياسيين".

وأوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسناتور ديك دوربين أنه يجب استدعاء بيل بار وجيف سيشنز وزيري العدل في عهد ترامب إذا لزم الأمر لإجبارهما على الإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بشأن المصادرة السرية للبيانات ووصفا ذلك بأنه "استغلال صارخ للسلطة".

وقالت كيت بيدينجفيلد مديرة الاتصالات في البيت الأبيض إن نشاط وزارة العدل المزعوم يوضح شكل استغلال السلطة في الإدارة السابقة والذي دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن للترشح أمام الجمهوري ترامب.

وحرص بايدن على إبراز استقلال وزارة العدل قائلا إنها تخدم الشعب وليس الرئيس.

وقال بار لصحيفة بوليتيكو يوم الجمعة إنه "لم يكن لديه علم بالسعي للحصول على سجلات أي عضو في الكونجرس في قضية تسرب" أثناء إدارته لوزارة العدل.

ونبهت شركة أبل يوم الجمعة إلى أنها تلقت أمر استدعاء في فبراير/شباط 2018 للحصول على معلومات عملاء خاصة بثلاثة وسبعين رقم هاتف و 36 عنوان بريد إلكتروني ولم تكن جميعها من عملاء أبل.

وقالت أبل إن أمر الاستدعاء الذي رافقه أمر من قاض اتحادي بحظر النشر "لم يقدم أي معلومات عن طبيعة التحقيق وكان من المستحيل فعليا على أبل فهم المقصود من المعلومات المطلوبة دون البحث في حسابات المستخدمين ".

وأضافت الشركة أنها قصرت المعلومات التي قدمتها على البيانات الوصفية ومعلومات المشترك في الحساب وإنها لم تقدم أي محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الصور ردا على أمر الاستدعاء من وزارة العدل.