فنزويلا تطالب "بايدن" بأموالها المجمدة لواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الرئيس الفنزويلي نظيره الأمريكي بالإفراج عن 10 ملايين دولار من أموال بلاده المخصّصة لنظام كوفاكس لتمويل شراء لقاحات كورونا.

وأكد نيكولاس مادورو أن هذه الأموال، وهي آخر دفعة من جانب بلاده للاستفادة من نظام كوفاكس، قد جُمّدت بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، مندّداً بحصول عملية "سرقة".

وقال مادورو في كلمة تلفزيونية: "جاء نظام كوفاكس ليُعلن لنا مؤخراً، في رسالة رسمية، أن آخر 10 ملايين دولار.. قد جمدتها حكومة الولايات المتحدة. ماذا يسمى ذلك؟ سرقة، عقوبات إجرامية، إجراءات إجراميّة من قبل الولايات المتحدة الأمريكيّة ضدّ فنزويلا".

وأضاف: "أطالب بأن توقِف حكومة جو بايدن تجميد أموال فنزويلا المخصصة لشراء لقاحات كوفاكس، وأن ترفع حكومة جو بايدن تجميد أموال اللقاحات (المخصصة) لشعب فنزويلا".

وجُمدت هذه الملايين العشرة من قبل بنك سويسري في إطار "تحقيق"، على ما أوضحت من جانبها نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات، خصوصاً المالية، على فنزويلا، وهي على غرار جزء كبير من المجتمع الدولي، لا تعترف بمادورو رئيساً للبلاد.