عُمان تهنئ الإمارات بعضوية مجلس الأمن: تخدم مصالح العرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأت سلطنة عمان، السبت، دولة الإمارات العربية المتحدة على انتخابها عضوا في مجلس الأمن للفترة (2022- 2023).

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، عن مساندتها للحكومة الإماراتية في مهامها تجاه قضايا الأمن والسلم الدوليين وبما يخدم في نفس الوقت مصالح دول مجلس التعاون والقضايا العربية والإسلامية.



وكانت مصر قد أعربت عن خالص تهانيها للإمارات لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة 2022-2023.

ورافعةً شعار "نحن أقوى باتحادنا"، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازا دوليا مستحقا بالفوز بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي خلال الانتخابات التي جرت أمس الجمعة.



ونهاية سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022- 2023، وهو الإنجاز الدولي الذي أصبح واقعا.

واستحقت الإمارات عضوية مجلس الأمن الدولي بجدارة، برصيد من العمل الدولي والإقليمي يحقق الرسالة العالمية لتحقيق الامن والسلام والاستقرار للشعوب وكذلك الرسالة الإنسانية بإرساء قيم العدل والتعايش والتسامح.

هذا الفوز المستحق كان له العديد من المنطلقات أبرزها مصداقية الإمارات وواقعيتها السياسية، وكذلك وعيها بحتمية الانفتاح على الآخر وقبوله، وهو ما خلق منها دولة تمثل نموذجاً عالميا ينشد السلم والتنمية والازدهار، ويؤسس للممارسات السلمية وثقافة التعايش.