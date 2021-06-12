شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الألماني يؤكد الالتزام بالجدول الزمني للانسحاب من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المفتش العام للجيش الألماني، أن القوات الألمانية في أفغانستان ملتزمة بالجدول الزمني للانسحاب.

وقال إربهارد تسورن، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، الصادرة اليوم السبت: "لقد تولت القوات المسلحة الأفغانية حاليا مسؤولية الجزء الأكبر من معسكرنا"، مؤكدا أن الانسحاب يتم وفقا للخطة، وقال: "سننتهي من ذلك بحلول تموز/يوليو المقبل".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تغادر جميع القوات الدولية أفغانستان، بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.