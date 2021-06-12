بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن المشاريع الاستثمارية

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، تقديم تسهيلات مصرفية لدعم المشاريع الاستثمارية والتجارية في العراق.



وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الاخير، مستعد لتمويل ودعم مختلف المشاريع التجارية والاستثمارية للاسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل عبر تنشيط القطاع الخاص عن الاسهام في الحد من ازمة السكن".

وأضاف، ان "ابواب المصرف مفتوحة لجميع الراغبين بالحصول على دعم وتمويل مشاريعهم التجارية والاستثمارية بمختلف الاتجاهات ولاسيما المتعلقة بتشغيل الايدي العاملة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص اضافة الى تمويل مشاريع الاسكان في مختلف المحافظات للحد من ازمة السكن".

وأشار الى، ان "المصرف مستمر في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاسيما لاصحاب المحال التجارية والورش الصناعية".