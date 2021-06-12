الكاظمي يوجه الصحة بالإسراع في اكمال باقي المستشفيات المتلكئة في العراق

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزارة الصحة بالإسراع في اكمال باقي المستشفيات المتلكئة في مختلف مناطق العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الوزراء افتتح مستشفى الناصرية التعليمي في المحافظة".

وبحسب البيان، قال الكاظمي خلال افتتاحه مستشفى الناصرية التعليمي بحضور والدة الشهيد عمر سعدون احد شهداء التظاهرات، "نفتتح على بركة الله مستشفى الناصرية وهي من أحدث المستشفيات في العراق وتتضمن اقساما عدة في مختلف الاختصاصات الطبية.

واوضح، "ستدير مستشفى الناصرية الكوادر الطبية من المحافظة نفسها، وهذا سيخلق فرص عمل كثيرة لأبنائنا الخريجين في مختلف الاختصاصات الطبية".

واضاف ان "مستشفى الناصرية تستوعب حاليا 492 سريرا، وسنعمل في المراحل المقبلة على تطويرها لتتضمن سعة اضافية".

وأكمل، "تابعنا تجهيز مستشفى الناصرية التعليمي بأحدث المعدات الطبية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى".

وفي من جانب اخر، افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، جسر ذي قار الكونكريتي في محافظة ذي قار.

وكان رئيس الوزراء قد وصل الى محافظة ذي قار وافتتح المحطة الغازية المركبة في الناصرية التي ستقدم 500 ميغاواط كمرحلة أولى.