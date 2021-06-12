الكاظمي خلال افتتاحه المحطة الغازية في ذي قار: ستقدم 500 ميغاواط كمرحلة أولى

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " رئيس الوزراء وصل الى محافظة ذي قار وافتتح المحطة الغازية المركبة في الناصرية".

وقال الكاظمي خلال افتتاحه المحطة، بحسب بيان مكتبه: "نفتتح على بركة الله المحطة الغازية المركبة في الناصرية التي تنتج طاقة كهربائية أكثر من نظيراتها، وهي في الوقت نفسه تحافظ على البيئة باستخدام الغازات المستخرجة منهاالتي كانت تهدر سابقاً".



وأضاف: "ستقدم المحطة في هذه المرحلة 500 ميكاواط للمحافظة وللشبكة الوطنية، وفي المرحلة الثانية من إكمال المحطة سيضاف 250 ميكاواط بالاستفادة من الغازات الناتجة من المرحلة الحالية كمصدر لتوليد الطاقة بدل الوقود".

وتابع:"افتتحنا قبل شهر محطة المثنى وهي أيضاً محطة مركبة، وسنفتتح قريباً محطة سامراء التي قد أكملت مؤخراً".

وأشار: "ركزنا جهودنا على تحويل الاهتمام نحو محطات الطاقة الشمسية بدلا من محطات الوقود، وتعمل الحكومة بكل جد على إكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وستساعد هذه الخطط المتكاملة على حل معضلة الكهرباء المتراكمة والمتراكبة بشكل نهائي في العراق، والمعضلة تتطلب حلولاً جادة وشجاعة ،وهذا ما تعمل عليه الحكومة بكل قوة".



ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته في محافظة ذي قار لافتتاح عدد من المشروعات، الأمين العام لمجلس الوزراء، ووزراء النقل والصناعة والمعادن والكهرباء والإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، والوكيل الفني لوزارة الصحة ورئيس سلطة الطيران المدني.