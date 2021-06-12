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ماذا قال السيسي خلال لقاء ولي العهد السعودي؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال السيسي خلال لقاء ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن اللقاء الذي جمعه الجمعة، بالأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، تركز على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة.

 

وقال الرئيس السيسي، إن اللقاء بولي العهد السعودي تركز على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي.

 

وأضاف لقد توافقت مع ولي العهد السعودي حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

وقال راضي: "لقاء الأشقاء اليوم في شرم الشيخ بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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