شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: نرحب بفوز دولة الإمارات بعضوية مجلس الأمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حظي فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي، باحتفاء عالمي وعربي، أكد على ثقة العالم بسياستها، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.



فوز يجسد المكانة الكبيرة التي تحظى بها في محيطها الإقليمي والدولي، وريادتها العالمية.

ورحبت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، بفوز دولة الإمارات بعضوية مجلس الأمن.

وأعرب السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عن ترحبه بانتخاب دولة الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، عن تهنئته بفوز بلاده بعضوية مجلس الأمن.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على دعم الكويت للإمارات في إنجاح مسؤولياتها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

كما هنأت بعثة العراق لدى الأمم المتحدة، الإمارات بفوزها بعضوية مجلس الأمن.

وعبرت البعثة عن تطلعها إلى "استمرار التواصل البناء بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات".

وبدورها، هنأت البحرين، الإمارات، بانتخابها لعضوية مجلس الأمن، واعتبرته انعكاسا لمساعي أبوظبي لتعزيز جهود إحلال الأمن والسلم في العالم.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان: "نشيد بالدور البارز لدولة الإمارات في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدولي ومساهماتها لدعم البرامج الإنسانية والتنموية في العالم".

وأضافت: "نؤكد على دعم بلادنا لدولة الإمارات في عملها باعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي".

وهنا وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك قيادة وشعب الإمارات لانتخابها عضو غير دائم في مجلس الأمن، مؤكدا دعم اليمن لها في إنجاح مهامها في المجلس.

وهنأت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الإمارات بانتخابها عضوًا غير دائمًا في مجلس الأمن، وعبرت عن تطلعها لتعزيز الإمارات للأمن والسلم الدوليين.

كما هنأت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، الإمارات بفوزها بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن.

بدوره، أكد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان على أهمية انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي ممثلة عن منطقة آسيا والمحيط الهادي للعامين 2022 و 2023.

مكانة محورية

وقال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، إن "هذا الفوز يبرز المكانة الدولية والمحورية لدولة الإمارات ونجاحها في إبراز دورها ودبلوماسيتها الدولية في كل ما يتعلق بتحقيق الخير والسلام والتنمية بالعالم".

وأضاف أنه "انعكاس لما تحمله دول العالم من تقدير واحترام لسياسات الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي، وللجهود التي يبذلها قادتها في سبيل إنهاء جميع الصراعات والحروب وتحقيق السلام والتنمية بالعالم".

ومن جانبه، هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الإمارات لانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022 – 2023.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان، أن هذه الخطوة تعتبر تتويجاً لإنجازات دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يبذلونه من مساعي مستمرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة ودفاعهم المتواصل عن القضايا العربية .

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن ثقته الكاملة في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المسؤولية الكبيرة من خلال انتخابها عضوا في مجلس الأمن وقدرتها في مواجهة التحديات الهامة التي تواجه المنطقة في الوقت الحاضر، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة لما فيه صالح أوطاننا العربية .

وكانت الإمارات حققت إنجازا دوليا، اليوم الجمعة، بالفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين.

ونهاية سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

وجاء إعلان الإمارات بعد حصولها على تأييد جامعة الدول العربية عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في يونيو 2020.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) و10 دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.