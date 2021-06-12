"التعاون الخليجي" يعلق على قرار البرلمان الأوروبي.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أسفه واستغرابه من القرار الأخير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي.



وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن القرار يتضمن ملحوظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة تجاه سياسة مملكة المغرب الشقيقة حول قضية الهجرة غير المشروعة تجاه أوروبا.

وأكد الحجرف رفضه هذا القرار الذي يتجاهل جهود حكومة مملكة المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا، ومؤكدا تضامن مجلس التعاون ودعمه الكامل لكل الخطوات والجهود التي تتخذها مملكة المغرب الشقيقة تجاه هذا الملف.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت الخميس الماضي على رفض ما زعم أنه استخدام المغرب المهاجرين القصّر كـ"أداة للضغط السياسي"، بحسب نص اقترحه نواب إسبان.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر... هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد".

وتوترت العلاقات المغربية الإسبانية بسبب سماح مدريد بدخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي إلى ترابها، تلك الخطوة التي بررتها مدريد بـ"دواعٍ إنسانية"، إلا أن الرباط اعتبرتها طعنة من الخلف صدرت عن شريك استراتيجي للمملكة.