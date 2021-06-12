بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية في أدنى مستوياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين واشنطن وموسكو وصلت إلى أدنى مستوياتها، وذلك في تصريحات أذيعت قبل أيام من اجتماعه المقرر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاءت تصريحات بوتين لشبكة "ان بي سي" الأمريكية والتي أذيعت يوم الجمعة مع استعداد الرئيسين للاجتماع في جنيف يوم 16 يونيو في أول لقاء بينهما منذ تولي بايدن السلطة.

وهناك توترات هائلة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن العديد من القضايا، من حقوق الإنسان إلى التدخل في الانتخابات والقرصنة.

وقال بوتين في المقابلة "لدينا علاقة ثنائية تدهورت إلى أدنى درجة في السنوات الأخيرة".

ووصف بوتين سلف بايدن، دونالد ترامب بأنه شخص "استثنائي" و"موهوب".

وتابع "ربما يروق لك أو لا.. لكنه لم يأت من المؤسسة الأمريكية، لم يكن جزءا من السياسة القوية من قبل ".

وتابع بوتين قائلا إن بايدن على العكس، "رجل مهني"، قضى حياته فعليا في عالم السياسة، وهو "شخص من نوع مختلف".

وأضاف بوتين أن هناك مزايا وعيوب في بايدن، لكنه يأمل آلا تكون هناك "حركات اندفاعية" من بايدن كرئيس للولايات المتحدة.